Il controllo della mafia sulle scommesse on line, 68 arresti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2018 - 10:30:56 Letto 467 volte

Il controllo della mafia sulle scommesse on line è stato documentato dall’indagine di tre diverse procure. E’ scattata così l’operazione che ha portato a 68 provvedimenti restrittivi a carico di importanti esponenti della criminalità organizzata catanese, pugliese e reggina. Coinvolti anche alcuni imprenditori e prestanome; circa 80 le perquisizioni, sequestri in Italia ed in numerosi Stati esteri per circa un miliardo di euro.

E’ questo il bilancio di un’imponente operazione internazionale, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che vede impegnati uomini di guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri e Direzione investigativa antimafia. I reati contestati sono riconducibili all’associazione mafiosa, al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio e autoriciclaggio, all’illecita raccolta di scommesse online ed alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni.

Le indagini, delegate dalle Dda delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, hanno permesso di accertare che i gruppi criminali in questione “si erano spartiti e controllavano, con modalità mafiose, il lucrosissimo mercato della raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi e non, per un volume di giocate superiore a 4 miliardi e mezzo di euro su diverse piattaforme online gestite dalle associazioni delittuose”.

Gli ingenti guadagni accumulati, monitorati dagli investigatori delle fiamme gialle venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all’estero, intestati a persone, fondazioni e società, schermati con la complicità di prestanome di comodo.

Su tali beni sono in corso di esecuzione i provvedimenti di sequestro in Italia e all’estero, curati dalla guardia di finanza (che hanno eseguito anche 50 delle 68 misure restrittive) in collaborazione con le autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curacao, Serbia, Albania, Spagna e Malta, nonché dell’Unità di cooperazione Eurojust.

