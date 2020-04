Covid-19

Il Coronavirus arriva anche a Casteldaccia e Castelbuono

Primi contagi da Coronavirus a Casteldaccia e a Castelbuono. Si tratta di persone appena rientrate dall’estero.

A Casteldaccia, i due positivi sono due ragazzi arrivati da fuori Sicilia e sottoposti al tampone: sono asintomatici e le loro condizioni non sono gravi. Si trovano in quarantena e non hanno avuto alcun contatto con altre persone.

La notizia è stata resa ufficiale dal sindaco Giovanni Di Giacinto con una diretta facebook, come hanno fatto altri suoi colleghi in precedenza, come Bagheria e Santa Flavia.

I due giovani sono comunque asintomatici e stanno bene. “Non ci si deve allarmare per questa notizia – ha detto il sindaco – Sono due ragazzi che venivano da fuori e sono stati sottoposti al tampone. Ne sono stati effettuati 2 e sono risultati positivi. Altre persone venute da fuori sono stati sottoposti al tampone e sono risultati negativi.

I due ragazzi sono a casa in quarantena. Non hanno avuto nessun contatto quando sono arrivati da fuori. Aspettiamo gli ulteriori controlli da fare nei prossimi 15 giorni”.

