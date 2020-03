coronavirus

Il coronavirus non ferma i posteggiatori abusivi, percepiva pure il reddito di cittadinanza: doppia denuncia

Doppia denuncia per un posteggiatore abusivo per l'inottemperanza ai DPCM - Coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2020 - 15:55:50 Letto 362 volte

La polizia municipale rende noto di aver denunciato per due volte nello stesso giorno un posteggiatore abusivo per l’inottemperanza ai DPCM – Coronavirus.

L’uomo, G.N. di 59 anni, esercitava di mattina l’attività di posteggiatore in Largo Crisafulli/Marcellini. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico lo hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria perché non osservava le misure di prevenzione al contagio del COVID-19. Inoltre da accertamenti è emerso che l’uomo è beneficiario del reddito di cittadinanza, per questa ragione è stato segnalato all’INPS.

Nel primo pomeriggio il posteggiatore si è presentato presso il Comando di via Dogali senza una motivazione improrogabile e urgente tale da giustificare il suo spostamento, pertanto è stato nuovamente deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.

Fonte: Polizia Municipale

