Il Coronavirus non ferma l'Educarnival: si svolgerà regolarmente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2020 - 15:24:14 Letto 455 volte

Si svolgerà regolarmente oggi pomeriggio, con partenza alle ore 15.30, dal piano di Palazzo dei Normanni la manifestazione "Educarnival" organizzata dal Comune con le scuole cittadine.

Non è, inoltre, prevista al momento alcuna interruzione delle attività didattiche nelle scuole e università cittadine, né l'interruzione dell'attività degli uffici.



Lo ha confermato il sindaco Leoluca Orlando, dopo aver avuto contatti in mattinata con tutte le autorità locali e regionali, politiche e sanitarie.



"Non vi è assolutamente alcuna ragione che possa motivare a Palermo provvedimenti drastici come il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche all'aperto o la chiusura delle scuole. Stiamo tutti seguendo in modo preciso le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, invitando i cittadini a rispettare le poche, semplici ma fondamentali istruzioni che sono state date per la prevenzione della diffusione del virus. Proprio per questo invito gli insegnanti, soprattutto quelli con bambini più piccoli, a dedicare del tempo a fare una corretta informazione, utilizzando il materiale informativo prodotto dal Comune o dal Ministero. Stesso invito ad attuare le misure di prevenzione rivolgo al personale comunale, cui già oggi è stato inviato per posta elettronica il Vademecum informativo del Comune".

