Il coronavirus uccide agente di scorta del premier Conte

Il poliziotto si era ammalato a metà marzo di polmonite, era la scorta del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

È morto Giorgio Guastamacchia, il sostituto commissario della Polizia di Stato assegnato alla scorta del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Guastamacchia da alcune settimane era ricoverato al policlinico di Tor Vergata a Roma dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Il poliziotto si era ammalato a metà marzo di polmonite che si è aggravata fino al decesso di oggi. Nelle settimane precedenti il suo ricovero non aveva avuto contatti diretti con Conte, né aveva viaggiato sull'auto del premier.

Guastamacchia, 52 anni, lascia la moglie e due figli. Anche il Capo della Polizia ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari attorno ai quali si stringe la Polizia di Stato.

"Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore", ha detto Conte. "Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia".

