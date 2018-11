Il deputato Sammartino, lancia alla segreteria regionale del Pd Davide Faraone

Il deputato del Pd all'Assemblea regionale siciliana, Luca Sammartino, si ritira dalla corsa alla segreteria regionale e lancia il nome dell'ex-sottosegretario alla Salute del governo Renzi, Davide Faraone.

Lo fa con una intervista al quotidiano ‘La Sicilia’. “Non mi candidero’ alla segreteria regionale del Pd – afferma Sammartino -. Ho un impegno da rispettare, da deputato regionale e da presidente della commissione Lavoro, con 33mila persone che si aspettano che io svolga al meglio questi ruoli”.

Poi l’annuncio: “Ho in testa un nome forte, anzi fortissimo, per storia, capacita’ e prospettiva. Il nome migliore per guidare il Pd siciliano in questo momento. Davide Faraone”.

Secondo Sammartino l’ex sottosegretario alla Salute del governo Renzi e’ “il segretario giusto per un Pd siciliano che deve essere riformista, aperto ai moderati, radicato sul territorio”.

