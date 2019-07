detenuto evaso

Il detenuto evaso durante il Festino si è costituito a Milano, era rimasto senza soldi

Avrebbe dovuto essere tra chi spingeva il carro di Santa Rosalia nel giorno del Festino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2019 - 09:50:26 Letto 391 volte

Alla fine ha dovuto mollare la sua latitanza per mancanza di soldi. Finisce a Milano, per adesso, la fuga di Alessandro Cannizzo, detenuto di 44 anni, messinese.

Era tra i carcerati che avevano seguito le lezioni teatrali con Lollo Franco. Avrebbe dovuto essere tra chi spingeva il carro di Santa Rosalia nel giorno del Festino. Invece è scomparso nel nulla il giorno prima durante le prove col direttore artistico Lollo Franco.

Due giorni fa era iniziata a girare la voce che si trovasse in Francia ma non è stata confermata dalle istituzioni.

In carcere per reati contro il patrimonio, Cannizzo aveva raccontano alla figlia di essere in Alaska per una missione. Aveva scontato quasi due anni. Sette gliene restano ancora davanti. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deciderà adesso se trasferirlo nuovamente a Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!