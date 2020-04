coronavirus

Il diktat di Musumeci per contenere il virus in Sicilia

La nuova ordinanza regionale firmata dal governatore Musumeci, parte oggi 4 aprile 2020 e resterà in vigore fino al prossimo 13 aprile.

In tutta la Sicilia

È vietato:

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. È vietato recarsi negli esercizi commerciali di domenica, pertanto, è disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opprtunamente delimitato.

È vietato spostarsi per Pasqua e Pasquetta, è vietata ogni forma di assembramento per fare picnic all'aperto, ma anche spostarsi per andare a casa di altri

