Il diktat di Orlando: ''Se non si rispettano regole chiudo tutto''

Un decalogo per cittadini, titolari e gestori di attività commerciali, in vista delle nuove aperture dal prossimo 18 maggio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2020 - 17:53:58 Letto 544 volte

L'amministrazione comunale di Palermo ha predisposto un decalogo per cittadini, titolari e gestori di attività commerciali, dopo il decreto relativo alle nuove aperture dal prossimo 18 maggio e in attesa che il governo regionale emetta la nuova ordinanza.

"Siamo in presenza di una ripresa di attività per le quali serve conciliare le esigenze sanitarie ed economiche - ha detto il sindaco in videoconferenza -. Noi siamo attenti all'aspetto sanitario per non disperdere tutto quanto di buono fatto fino ad oggi. Abbiamo chiesto, anche stamattina, di conoscere regole certe e di mettere a disposizione dei sindaci una liquidità anche compensativa. Stamattina è stato reso noto il decreto legge sulle riaperture a partire dal prossimo 18 maggio, adesso attendiamo l'ordinanza del presidente Musumeci".

"Il provvedimento del governo ci trova pronti, insieme agli assessori e ai tecnici abbiamo lavorato in questi giorni. Sui mercatini rionali, però, - dice Orlando - non c'è alcun cenno. La legge, da due mesi, ha tolto potere di ordinanza ai Comuni, noi abbiamo sollecitato Musumeci sulla riapertura dei mercatini e siamo pronti per la razionalizzazione e messa in sicurezza dei mercatini con il coinvolgimento dei rappresentati del settore. Attendiamo il provvedimento della regione e noi, l'indomani, siamo pronti a partire. Proprio per predisporre tutto al meglio abbiamo previsto il coinvolgimento di Reset e Rap".

"Il governo nazionale ha dato le linee guida per altri settori e noi - ha annunciato - abbiamo predisposto un decalogo facendo considerazioni normative in base al provvedimento nazionale, abbiamo fatto riferimento a tutte le attività che si possono svolgere a partire da lunedì e previsto le misure di sicurezza previste per i cittadini".

"Per i gestori - ha dichiarato -, sempre in attesa del governo regionale, abbiamo disposto la sanificazione dei locali, secondo le norme vigenti, e invitato gli esercenti ad esporre fuori un cartello che indichi quante persone possono entrare nei locali e a ricordare a chi vi entra l'obbligo di mascherine. Abbiamo consigliato agli esercenti di predisporre tavoli anche fuori con gel igienizzante e privilegiare le prenotazioni da remoto onde evitare assembramenti".

"Con riferimento alle fasi, abbiamo previsto una sperimentale e valuteremo, giorno per giorno, eventuali provvedimenti relativi a divieti di circolazione. La mobilità, al momento, rimarrà come è - ha precisato - e giorno dopo giorno ci riserviamo di procedere ad ogni altra limitazione, anche a quella dei mezzi di locomozione, qualora le regole non vengano rispettate".

"Rimangono i provvedimenti esistenti ovvero che dopo le 24 è vietata la diffusione sonora e previste attività musicali solo dentro i locali. Sono previste sanzioni per i trasgressori e per l'eventuale somministrazione di bevande alcoliche. Vorrei ricordare - ha aggiunto il sindaco - che le pene accessorie sono obbligatorie per cui in base a questo decreto legge noi le applicheremo per i trasgressori. Orlando ha anche ricordato che si tratta di sanzioni che vanno "da 400 a 3000 euro, con chiusura obbligatoria da 5 a 30 giorni ed eventuale possibilità, qualora ci siano i presupposti, di chiusura immediata dei locali da parte delle forze dell'ordine, in attesa di provvedimento definitivo".

"Da stasera Rap sanificherà le vie di maggiore affollamento e dalle 2 di lunedì provvederà alla sanificazione di tutte le vie affollate, un intervento che verrà fatto ogni notte per questo ringrazio l'azienda".

