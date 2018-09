Il giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, indagato per aver dato una notizia

Foto: assostampasicilia.it

Un giornalista indagato per aver dato una notizia. Cioè per aver svolto il proprio dovere di informare i cittadini. E’ successo a Palermo, al cronista di Repubblica Salvo Palazzolo, la cui casa è stata perquisita, il cui telefono è stato sequestrato, il cui computer è stato passato al setaccio. Al fianco del collega Palazzolo, a cui la procura di Catania contesta di aver 'rivelato notizie' nell'articolo con cui a marzo diede atto della chiusura dell'inchiesta sul depistaggio del pentito Vincenzo Scarantino nell'ambito delle indagini sulla strage Borsellino, si schierano Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Associazione Siciliana della Stampa.

«È in corso in tutta Italia – commenta il sindacato – un attacco durissimo contro la libertà di informazione e contro i cronisti liberi che con il loro lavoro garantiscono ai cittadini il diritto ad essere informati. La perquisizione e il sequestro del telefono, oltre che l'accesso ai dati contenuti nel computer, rappresentano una grave violazione del diritto alla tutela delle fonti e del segreto professionale. Le fughe di notizie e le presunte violazioni del segreto istruttorio non possono essere contestate ai giornalisti, il cui dovere è quello di pubblicare tutto quello che ha rilevanza per l'opinione pubblica, non certo quello di nascondere le notizie».

Fnsi e Assostampa chiedono quindi «alle autorità di fare subito chiarezza su quanto accaduto» e al governo «un intervento deciso e risolutivo a tutela del segreto professionale».