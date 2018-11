abusivismo edilizio

Il giudice Cartosio: ''Fondi alle Procure per procedere alle demolizioni''

Per il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, l'inchiesta sulla tragedia di Casteldaccia avrà tempi lunghi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2018 - 19:03:11 Letto 387 volte

Per il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, l’inchiesta sulla tragedia di Casteldaccia avrà tempi lunghi. Intervistato dal Tgr il magistrato ha spiegato: “Stiamo esaminando numerose carte e pratiche, sequestrate al Comune. L’area in cui si trova il villino è stata sottoposta a sequestro. Questo è necessario per i dovuti accertamenti”.

La Procura di Termini Imerese indaga per disastro colposo e omicidio colposo. Al momento si procede contro ignoti. Gli accertamenti sembrano incentrarsi sul fenomeno dell’abusivismo edilizio. “In molti casi – ha sottolineato il magistrato – c’è stata una certa compiacenza nei confronti degli abusivi. Ma c’è anche un problema tecnico, che è il reperimento delle risorse. Bisognerebbe istituire un fondo che contenga le risorse per procedere alle demolizioni, un fondo da mettere a disposizione delle Procure”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!