giuramento

Il giuramento del governo Conte al Quirinale. Comincia oggi la nuova avventura italiana

Il nuovo Consiglio dei Ministri ha giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, alla presenza del presidente Mattarella

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 16:42:42 Letto 381 volte

Giuseppe Conte e il nuovo governo italiano hanno prestato giuramento. Nel Salone delle feste del Palazzo del Quirinale è andato in scena, alle 16 circa, il tradizionale passaggio politico del giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, il primo alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Dal Presidente auguri formali e privi di particolari “personalizzazioni”, in segno di assoluta imparzialità. Composto e misurato Conte, visibilmente emozionati gli altri protagonisti della nuova squadra di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio in testa, rispettivamente ministro degli Interni e ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e del Welfare.

Il clima teso e carico di elettricità degli scorsi giorni sembra un ricordo lontano, e i volti e le dichiarazioni dei protagonisti sono distesi e dal grande ottimismo. Luigi Di Maio e tutti i ministri del Movimento Cinque Stelle arrivano compatti in minivan ed entrano trionfanti a palazzo; più solitario Matteo Salvini che arriva in auto, sfoggiando cravatta e calzini rigorosamente verdi, e fa il suo ingresso accompagnato dal fedelissimo Giancarlo Giorgetti, sottosegretario del nuovo governo.

Dai due vicepresidenti del Consiglio dei Ministri dichiarazioni abbottonate ma risolute: Di Maio con un rapido e prudente “Prima lavoriamo, poi parliamo di cosa abbiamo fatto”, Salvini con un conciso ma criptico “Per il mio ministero so già cosa fare”. Silenzioso Paolo Savona, ministro degli Affari UE e nome caldo del pre-governo dei giorni scorsi, che glissa sornione le domande del TG1; fiducioso e carico di entusiasmo il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, convinto europeista ed ex ministro dei Rapporti con l’Unione Europea nei governi Monti e Letta. Sarà interessante osservare gli effetti della convivenza dei due nuovi ministri, considerati agli antipodi in ambito di visioni sull’Europa.

Voce fuori dal coro Ettore Rosato del Pd, vicepresidente della Camera, che rincara la dose di scetticismo sulla nuova formazione e la critica di essere, di fatto, un governo di destra. “Hanno anticipato promesse, vedremo se le manterranno”, è il commento conclusivo di Rosato. Curioso siparietto nella preparazione dell’evento, col personale del Cerimoniale a istruire i neo ministri sul “copione” da recitare. Al termine della cerimonia sono state effettuate le foto di rito, per poi lasciare i protagonisti al tradizionale brindisi privato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!