governo M5s-Lega

Il governo adesso c'è, ecco alcune nomine

Trapelano le prime indiscrezioni sulla formazione del governo M5s-Lega...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2018 - 09:24:36 Letto 473 volte

Trapelano le prime indiscrezioni sulla formazione del governo M5s-Lega. A Palazzo Chigi dovrebbe andare il docente di Diritto Privato Giuseppe Conte, all'Interno Matteo Salvini (segretario della Lega), allo Sviluppo economico (o al Lavoro) Luigi Di Maio (leader del M5s di cui è stato candidato premier alle politiche), agli Esteri l'ambasciatore Giampiero Massolo (fra l'altro ex capo dei servizi segreti italiani) e all'Economia Giancarlo Giorgetti, il Gianni Letta del Carroccio (ed ex capogruppo del deputati leghisti).

Nato 54 anni fa a Volturara Appula, paesino nell'entroterra di Foggia, dopo la laurea in Legge alla Sapienza di Roma Conte è stato borsista del Cnr e poi ha "perfezionato" gli studi giuridici nelle facoltà più in vista del mondo occidentale: da Yale alla Sorbonne, Dalla Duquesne a Cambridge, dall'International Kulture Institute di Vienna alla New York University. Attualmente insegna a Firenze e alla Luiss di Roma come docente di Diritto privato.

Oltre a essere avvocato patrocinante in Cassazione, condirettore della collana Laterza dedicata ai "Maestri dei diritto" e componente della commissione cultura di Confindustria. Ma è anche esperto di "gestione di grandi imprese in crisi", il che sarà utile nelle vicende come Ilva o Alitalia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!