Il Governo regionale lavora per fare tornare in vita le Province

Il Governo regionale pensa di fare tornare in vita le Province. Oggi verrà infatti presentato l’elenco delle nuove nomine per il ruolo di commissario dei Liberi Consorzi.

Il Governo regionale ritiene che per giugno si potrà essere nelle condizioni di indire le nuove elezioni e ridar vita così alle vecchie Province.

Il contratto dei vecchi commissari è scaduto a San Silvestro e quindi fino alle nuove nomine le ex Province sono prive di una guida. L’assessore agli Enti Locali, Bernadette Grasso, ha già fissato un incontro con Musumeci per stabilire un nuovo assetto.

Potrebbe, comunque arrivare una mini proroga di 15 giorni per i commissari uscenti, per evitare il black out amministrativo. Solo in un secondo momento l’asse Forza Italia-Musumeci rivedrà assetto di ispirazione Crocetta-Pd, di fatto nessuno dei commissari uscenti dovrebbe essere confermato.

I nuovi commissari si insedieranno solo nei sei Liberi Consorzi (Agrigento, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa e Trapani) mentre nelle tre città metropolitane saranno in vigore altri due assetti diversi.

A Palermo e Catania sono da poco tornati i vecchi sindaci metropolitani, Orlando e Bianco, che però hanno il ruolo di vertice politico. Ma se a Palermo e Catania i due sindaci metropolitani sono tornati grazie al Tar, a Messina questo non è avvenuto, infatti Renato Accorinti non ha fatto ricorso contro la scelta di commissariare la città metropolitana dello Stretto e dunque lì resta il commissario, Francesco Calanna.

Nei prossimi giorni, probabilmente, le ex Province saranno così regolate: nuovi commissari a Enna, Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, vecchio commissario a Messina e sindaci metropolitani privi di reali poteri a Palermo e Catania.

Nello Musumeci non ha mai nascosto la sua volontà di riportare in vita le Province così come erano prima della riforma di Crocetta. E per farlo deve attendere il via libera della Consulta alla quale la Regione si è appellata impugnando a sua volta l’impugnativa del Consiglio dei Ministri rispetto alla legge regionale varata ad agosto e pubblicata a settembre. Ma il Governo nazionale ha impugnato questa norma tentando di mantenere la Sicilia agganciata al modello nazionale.

Se la decisione della Corte Costituzionale sarà a favore della Regione in autunno ci saranno le elezioni per le Province altrimenti si aprirà un altro grande caos. In quanto automaticamente tornerebbe in vigore la penultima riforma di Crocetta, quella che prevede l’elezione indiretta dei soli presidenti dei sei Liberi Consorzi. Mentre le città metropolitane resterebbero automaticamente gestite dal sindaco del capoluogo corrispondente, anche se dovrebbero a loro volta eleggere il consiglio metropolitano in via indiretta, ossia facendo votare i consiglieri dei Comuni associati.

Intanto, Musumeci, la Grasso e l’assessore all’Economia Gaetano Armao sono in pressing sul Governo nazionale per ottenere uno sconto sulle tasse che le Province pagano allo Stato: si chiama prelievo forzoso ed è una sorta di contributo che questi enti versano per l’equilibrio del bilancio nazionale. Solo che anche per il 2018 è stato quantificato in 197 milioni: è la somma che dovrebbero versare sia i sei Liberi Consorzi che le tre città metropolitane.

Il punto è però che questi enti incassano in tutto dalla Regione 91 milioni, dunque anche per il 2018 è previsto che vadano in rosso per 106 milioni. Un replay di quanto accaduto nel 2016 e 2015.

“Senza soldi, è la sintesi di una relazione che la Grasso ha già inviato a Musumeci, questi enti sono destinati al default. Anche perchè le varie riforme che si sono susseguite hanno via via restituito a Liberi Consorzi e Città Metropolitane le originarie funzioni delle Province (in particolare la gestione di scuole superiori e strade) ma senza dirottare i fondi necessari”.

Da qui il flop di enti che contano oltre seimila dipendenti e centinaia di precari.

