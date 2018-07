Porto Bandita

Palermo, Il grande porto della Bandita, la presentazione a Palazzo d'Orleans ***VIDEO***

Una grande opera che costerebbe circa cinque miliardi e, secondo l'Eurispes, darebbe lavoro a 450 mila persone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2018 - 18:05:50 Letto 463 volte

Eurispes ha presentato il progetto del porto hub di Palermo, una grande piattaforma alla Bandita, che comprende la riqualificazione della foce del fiume Oreto e della costa sud orientale della città. Si tratta di un piano che, al momento, è ancora nella fase della fattibilità tecnica ed economica e che per essere realizzato deve avere l'ok del ministero delle Infrastrutture, Regione e Comune, ma che farebbe di quello di Palermo il più grande porto del sud Italia. l'Eurispes, il centro studi fondato da Gian Maria Fara, snocciola alcuni dati. La piattaforma sarà collegata con la costa all’altezza della Bandita, formando con essa una baia larga circa 300 metri e lunga tre chilometri, destinata agli sport acquatici e con 200 posti per le imbarcazioni da diporto in transito. Lungo la baia sarà realizzata una spiaggia, in parte libera e in parte attrezzata e, poi, impianti sportivi all’aperto per 10 ettari, un parco urbano sul mare e spazi per il tempo libero con punti ristoro e negozi. Nello spazio compreso tra quest’area e la statale 113 verrà realizzata una strada panoramica che parte con un nuovo ponte sull’Oreto per giungere sino alla Bandita.Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. "E' straordinaria proposta per Palermo e per la Sicilia – dice il presidente di Eurispes, Gian Maria Fara - un’opera che avrebbe un grande ritorno economico e che creerebbe le condizioni per un reale sviluppo del territorio e per la sua crescita sociale e occupazionale".

"Le caratteristiche tecniche di quest'opera - dice il progettista Giovan Battista Rubino - ne fanno il porto più importante del Mediterraneo europeo, in grado di movimentare 16 milioni di container all’anno contro i 5 milioni del porto di Valencia, i 3 milioni di quello di Gioia Tauro, e i 2 milioni circa dei porti di Barcellona e Genova". L’opera, che ha un costo di 5 miliardi di euro, potrà essere finanziata prevalentemente con capitali privati.



