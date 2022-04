M5S

Il M5S è ufficialmente un partito: lo statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha approvato la domanda di iscrizione nel registro dei partiti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2022 - 17:13:43 Letto 713 volte

Il Movimento 5 Stelle è ufficialmente un partito. La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con delibera del 7 aprile 2022, ha approvato la domanda di iscrizione nel registro dei partiti presentata dal M5S in data 14 marzo 2022 e riproposta in data 31 marzo 2022. Lo statuto del Movimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 aprile.

A dicembre la Commissione aveva respinto la richiesta del M5S, condizione indispensabile per accedere al finanziamento del 2xMille, ritenendo lo statuto dei pentastellati non idoneo a soddisfare i requisiti richiesti. Lo scorso 11 marzo gli iscritti del Movimento hanno approvato il nuovo statuto con le modifiche richieste dalla Commissione: il nuovo testo ha quindi sostituito quello in vigore dal 3 agosto 2021, che nel frattempo era stato 'congelato' da un provvedimento del Tribunale di Napoli a seguito del ricorso presentato da un gruppo di attivisti.

Fonte: Adnkronos

