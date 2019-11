maltempo

Il maltempo manda in tilt la Sicilia

La Sicilia spazzata dal maltempo. Allerta rossa nelle provincie orientali (Catania, una parte del Messinese, del Ragusano e del Siracusano), arancione nel resto dell'Isola.

Pubblicata il: 12/11/2019

In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione siciliana per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 17 di ieri è rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese è sospesa fra Dittaino e Motta.

In considerazione del perdurare dell’allerta meteo anche oggi, è stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa precauzionalmente la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Programmato un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente all’evolversi delle condizioni meteo.

Chiusa la strada provinciale 10 “Ponte Olivo”, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania. Nel pomeriggio d ieri, a causa del maltempo, una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto.

Le piogge torrenziali delle ultime ore nell’Agrigentino hanno fatto raggiungere il livello di allerta al fiume Verdura, in territorio di Ribera, corso d’acqua che più volte di recente ha rotto gli argini causando danni. Il sindaco Carmelo Pace ha detto che si rende necessario, da parte della popolazione, agire con la massima prudenza.

Una tromba d’aria ha creato il panico a Licata dove ha piovuto per ore nel pomeriggio e nella sera di ieri e le strade principali della città si sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati, come quello del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. La zona colpita è quella di Marina e del porticciolo turistico.

