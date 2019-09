maltempo

Il maltempo tormenta Palermo, Bagheria allagata *VIDEO*

Stamattina un nuovo nubifragio si è abbattuto sul capoluogo, diverse le segnalazioni di allagamenti.

05/09/2019

Stamattina, intorno alle 7,30, un nuovo nubifragio si è abbattuto sul capoluogo. Già nella notte erano state registrate abbondanti piogge.

Segnalazioni di allagamenti sono state registrate a Mondello, via Leonardo da Vinci, via Ugo La Malfa, nel sottopassaggio di via Belgio, all'uscita e all'entrata di Palermo. Critica la situazione soprattutto nella bretella laterale di via Regione Siciliana, all'uscita di Palermo, con l'acqua che trasbordando dalla corsia centrale è finita in quella sottostante. Traffico intenso è stato registrato anche all'ingresso di Palermo, sempre a causa del maltempo, con il personale dell'Anas che è intervenuto sul posto.

Disagi anche in provincia: un automobilista è rimasto impantanato con la propria auto a Bagheria e ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco.

Situazione allarmante, come sempre, a Mondello con la protesta dei residenti anche attraverso i social. Sulla pagina Facebook "Mondello merita di più", viene sottolineato che anche stanotte "Partanna e Mondello sono state gravemente allagate ed alluvionate. Vigili del Fuoco e Amap in azione, ma ancora nessuno ha compreso che si deve attivare un piano di emergenze di protezione civile, che scatti in automatico in ogni situazione del genere!".

