Il Mediterraneo soffre, ''Concentrazione di plastica quattro volte quella del Pacifico''

Studi condotti negli ultimi tre anni mettono in evidenza il peggioramento dello stato delle nostre acque, con picchi ai limiti del verosimile

Il nostro mare non è in salute, ed è messo in forte pericolo dalle insidie dei materiali plastici che "navigano" in enormi quantità nelle sue acque. "Il Mediterraneo non sta bene perché ha una media di 1,25 milioni di frammenti di plastica a chilometro quadrato, contro i 335 mila del Pacifico", ha detto l’ammiraglio Andrea Mucedola a Ustica durante un incontro nell’ambito della 59ª Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee, alla presenza di alcuni studenti e operatori del settore.

"La distribuzione delle microplastiche - ha aggiunto Mucedola - non è omogenea": secondo uno studio dell’ISMAR che ha raccolto dati negli ultimi tre anni, il punto peggiore è nel tratto compreso tra la Corsica e la Toscana, con 10 chili di microplastiche per ogni chilometro quadrato. "In acqua - spiega l'ammiraglio - sono stati “pescati” inquinanti di tutti i tipi: polipropilene, poliammidi, vernici. E anche biopolimeri, teoricamente biodegradabili".

"A peggiorare la situazione – ha concluso Mucedola – c’è il fatto che il Mediterraneo è un mare chiuso: una particella potrebbe avere un tempo di permanenza pari a mille anni, avendo così tutto il tempo di incrementare la sua carica tossica ed essere ingerita dagli animali, entrando poi nel nostro ciclo alimentare".

