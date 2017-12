mercatino

Il mercatino di via Beato Angelico chiude i battenti: crea disagio per la viabilità

Il mercatino settimanale di via Beato Angelico chiude definitivamente i battenti.

Il mercatino settimanale di via Beato Angelico chiude definitivamente i battenti. Il mercatino del quartiere Uditore si trasferirà in via Andrea Guarneri, nel piazzale antistante la chiesa di San Tommaso D'Aquino. A darne notizia è stato Umberto Lo Sardo, storico consigliere di circoscrizione. "Impegno mantenuto - spiega -. Il mercatino settimanale rionale saluta definitivamente via Beato Angelico traslocando nella nuova sede concordata con i rappresentanti della categoria. Con questo provvedimento si pone fine, dopo anni, ai disagi dei residenti che purtroppo si sentivano barricati nelle loro abitazioni perché non esisteva un percorso alternativo".

Da tempo il mercatino in via Beato Angelico creava disagi al traffico. Negli scorsi mesi ad accendere i riflettori sull'argomento era stato Angelo Figuccia, ex consigliere comunale, che aveva sottolineato come le bancarelle rappresentassero un vero e proprio “tappo” per la viabilità di tutta la zona: “Ogni settimana centinaia di residenti intrappolati da ambulanti e furgoni".

