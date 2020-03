Il mercato ortofrutticolo rimarrà chiuso: Orlando alla ricerca di una soluzione

coronavirus

Il mercato ortofrutticolo rimarrÓ chiuso: Orlando alla ricerca di una soluzione

Mercato ortofrutticolo chiuso fino a definizione e condivisione procedure. Sindaco chiede Comitato Ordine e Sicurezza.

21/03/2020

Il mercato ortofrutticolo resterà chiuso alle operazioni di vendita fino a quando non saranno individuate e condivise tutte le procedure atte a rendere le fasi di scarico, vendita e carico sicure sotto il profilo della prevenzione del contagio del Covid-19, fatto questo che costituisce la priorità assoluta.

Considerato che una prolungata chiusura potrebbe però determinare un danno all'approvvigionamento alimentare in ragione del peso che la piccola e piccolissima distribuzione ha in città, il Sindaco ha ritenuto di dover interessare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui ha chiesto una convocazione, sì da affrontare in modo organico tutti gli aspetti del problema.

Il Sindaco ha comunque fatto presente l'orientamento dell'Amministrazione che è quello di distinguere in modo netto le fasi di scarico e vendita (anche eventualmente con una anticipazione dello scarico al giorno precedente) e di contingentare tramite sistemi di prenotazione/registrazione gli accessi all'area mercatale che sarà in ogni caso accessibile solo ad operatori dotati di partita Iva o loro collaboratori.

