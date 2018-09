Il ministro Bussetti a Palermo per potenziare l'offerta formativa: ''Vivere la scuola come una seconda casa''

Queste le parole del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a Palermo:

"Oggi sono in Sicilia per siglare un’intesa tra il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Siciliana grazie alla quale potremo concretamente dare il via alla maggiore diffusione del tempo pieno, al potenziamento dell’offerta formativa e a una più forte collaborazione tra scuola e famiglia".

"La Sicilia diventerà laboratorio del Sud Italia, protagonista di un progetto di cui sono orgoglioso. Gli studenti siciliani avranno la possibilità di vivere la scuola come una seconda casa, sviluppando un senso di appartenenza e di fiducia verso questa istituzione".