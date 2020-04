coronavirus

Il ministro Speranza: ''Dovremo convivere con il virus''

''La discesa è iniziata, ma dovremo convivere col virus, perchè il virus non scomparirà'', le parole pronunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza.

08/04/2020

La discesa è iniziata. E le parole pronunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza a 'Di Martedì' su La7 lo sottolineano, "In questo momento l'indice di contagio R con zero è leggermente sotto il dato 1 ed è un risultato straordinario se pensiamo che eravamo a 3 o 4, ovvero un soggetto positivo infettava fino a 3-4 persone, fino a qualche settimana fa". Ma "non dobbiamo abbassare la guardia. Stiamo lavorando al domani ma anche nella fase 2 - ha detto - dovremo convivere col virus, perchè il virus non scomparirà".

