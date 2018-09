Il Papa a Palermo, sequestrate 30mila bottiglie d'acqua, pronte per essere vendute ai fedeli

bottiglie di acqua sequestrate

Sequestrate 30888 bottiglie di acqua minerale, trovate in cattivo stato di conservazione pronte per essere vendute ai fedeli

Pubblicata il: 14/09/2018

I Carabinieri del NAS, nell’ambito dei servizi predisposti in occasione della visita del Santo Padre, hanno proceduto al sequestro penale di nr. 30888 bottiglie di acqua minerale.

Tutte le confezioni erano stoccate, unitamente a materiale ferroso in disuso, in un’area esterna a cielo aperto, su pedane in legno avvolte da cellophane, scoperte ed in cattivo stato di conservazione, poiché esposte ai raggi solari diretti senza alcun riparo dalla luce e dagli altri agenti atmosferici, ad una temperatura ambientale di circa 30°c.

I Carabinieri nel corso delle indagini sono risaliti che le bottiglie erano state acquistate dalla titolare di una rivendita di acque minerali e bibite, in gran numero, per essere commercializzate ai numerosi fedeli che parteciperanno all’evento della visita del Santo Padre a Palermo. La stessa è stata denunciata per avere detenuto ai fini della commercializzazione, alimenti in cattivo stato di conservazione.

Fonte: Carabinieri del NAS

