pirata della strada

Il pirata della strada ha confessato: ''Sono stato io''

Emanuele Pelli, il 34enne palermitano accusato di duplice omicidio stradale, ha ammesso le sue colpe.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2018 - 10:01:19 Letto 363 volte

Emanuele Pelli, il 34enne palermitano accusato di duplice omicidio stradale, dopo alcune ore di interrogatorio ha ammesso le sue colpe e confessato di essere stato lui, ieri sera, a travolgere e uccidere con la sua auto – in questo tratto di strada di via Fichidindia nel quartiere Brancaccio a Palermo Annamaria La Mantia, 62 anni e la figlia Angela Merenda, 42 anni.

In stato di fermo in carcere, l’uomo, ha ammesso di essere stato alla guida dell'auto trovata poco dopo l'incidente, e di essere fuggito perché senza assicurazione e con la patente scaduta. Madre e figlia – come ogni venerdì – avevano partecipato ad una funzione religiosa evangelica e stavano rientrando a casa quando all’improvviso è piombato su di loro la Fiat Punto guidata da Emanuele Pelli che le ha travolte e lasciate sull’asfalto. Anna Maria La Mantia è morta sul colpo mentre la figlia Angela Merenda soccorsa e trasportata al Civico è deceduta subito dopo l’arrivo al Pronto soccorso.

A mettere gli investigatori sulle tracce del pirata della strada è stato un parente delle vittime che è riuscito a prendere la targa dell’utilitaria; un elemento risultato fondamentale per le indagini dei carabinieri e dei vigili urbani che poco distante dal luogo dell’incidente hanno ritrovato l’auto che portava ancora i segni dell’impatto. Emanuele Pelli è stato invece rintracciato a casa della suocera condotto in caserma dai carabinieri, l'uomo – come detto – ha confessato durante l’interrogatorio.Secondo i testimoni, le vittime potevano essere molte di più; diverse persone sarebbero infatti riuscite ad evitare l'impatto con l'auto che procedeva a forte velocità.

Quella di ieri sera è l'ennesima tragedia che si verifica sulle strade di Palermo. Proprio ieri è morto in ospedale Salvatore Parisi, pensionato 75 enne investito da un motociclista alla fine di marzo in viale Regione, nella carreggiata in direzione Catania, all’altezza della rotonda di via Belgio. Parisi stava attraversando la strada quando un uomo di 54 anni che viaggiava a bordo del suo Yamaha XC, lo ha travolto scaraventandolo sull'asfalto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!