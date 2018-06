ponte corleone

Il Ponte Corleone torna libero, addio a transenne e restrizioni

Il Comune ha stabilito il nuovo programma dei lavori, che si svolgeranno solo di notte e limiteranno i grandi disagi creati agli automobilisti negli ultimi giorni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2018 - 23:22:12 Letto 339 volte

Il Ponte Corleone torna libero. Da ieri, infatti, il ponte che è stato “sotto i lavori” per diversi giorni, è nuovamente libero da transenne e restrizioni. Una buonissima notizia per gli automobilisti palermitani che in questi giorni di lavori hanno sudato le cosiddette sette camicie per attraversare il breve tratto di viale Regione Siciliana.

Lavori che adesso passeranno sulla carreggiata opposta ma non ci sarà da preoccuparsi visto che i cantieri, stavolta in direzione Trapani, verranno montati di notte. Gli operai torneranno in azione oggi dalle 20.30 fino alle 7.30 del giorno successivo, lavorando solo di notte fino al 6 luglio. Un crono-programma che il Comune ha concordato con l’azienda e fortemente voluto, così da limitare i disagi a chi per giorni è rimasto imbottigliato tanto in viale Regione siciliana, quanto in via Oreto o via Messina Marine.

Un caos dovuto ai lavori di manutenzione del ponte, costati meno di 400 mila euro e rivelatisi meno impegnativi del previsto: le economie sono infatti servite per consentire all’azienda di spostare di notte i cantieri, evitando gli ingorghi. Un intervento che aveva provocato polemiche e frizioni all’interno della stessa maggioranza, a cui l’assessore Emilio Arcuri è riuscito a porre fine ordinando alla direzione dei lavori i turni notturni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!