Il presidente del Consiglio Conte inaugurerà l'anno scolastico a Palermo, all'Istituto Padre Pino Puglisi

Parteciperà a una manifestazione nell'atrio della scuola nel quartiere Brancaccio, il giorno prima della visita del Papa

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte inaugurerà l’anno scolastico a Palermo, nell’istituto comprensivo Padre Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio, il prossimo 14 settembre. Il giorno dopo il Papa verrà in Sicilia e andrà anche lui a Brancaccio.

“Ogni anno abbiamo sempre invitato i rappresentanti dello Stato per inaugurare l’inizio dell’anno scolastico – dice Domenico Buccheri, l’insegnante che sta curando l’organizzazione per la visita del premier nella scuola –. Il nostro istituto è stato inaugurato nel 2000 alla presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, poi sono venuti anche Luciano Violante e Matteo Renzi. Adesso abbiamo invitato Conte che ha accettato subito”.

Il premier parteciperà a una manifestazione nel grande atrio della scuola di via Panzera assieme ad autorità, alunni, personale docente e non docente e ai familiari di don Puglisi. Il dirigente scolastico Andrea Tomaselli aveva inviato una lettera a fine giugno a Conte ricostruendo la storia dell’istituto, che oggi è frequentato da quasi 900 bambini, di scuola dell’infanzia elementare e media, distribuiti in sei plessi.

