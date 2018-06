furti

Il primo furto va male, ritenta subito col secondo: arrestato ladro seriale

Due colpi in brevissimo tempo e a poche centinaia di metri l'uno dall'altro: l'uomo avrebbe giudicato insoddisfacente il bottino del primo furto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 12:00:05 Letto 390 volte

Due colpi in brevissimo tempo e a poche centinaia di metri l'uno dall'altro: alla base del gesto, la confessata scarsità del bottino del primo furto compiuto. Finisce in manette Salvatore Mortillaro, 22enne pluripregiudicato palermitano già sottoposto all'obbligo di dimora, arrestato per furto aggravato e continuato.

Nel primo dei due casi, gli agenti sono intervenuti in viale della Regione Siciliana, su segnalazione della presenza di ladri presso un distributore di carburante. I poliziotti hanno constatato, anche attraverso le immagini dell’impianto di video-sorveglianza, che Mortillaro aveva effettivamente forzato il cancello d'ingresso "visitando" poi l’interno del locale.

Nel secondo caso, qualche minuto più tardi, un’altra volante è intervenuta presso un fast food poco distante. Giunti sul posto, in via Atenasio i poliziotti hanno notato un uomo intento a nascondersi tra le auto: in pochi attimi Mortillaro è stato raggiunto e bloccato. Attraverso una finestra il giovane aveva fatto ingresso all’interno dell’attività commerciale, e aveva asportato il cassetto del registratore di cassa, rinvenuto poco distante dal luogo del fermo.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

