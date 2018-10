reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza spacca Palermo, ecco cosa ne pensano alcuni disoccupati del capoluogo *VIDEO*

L'ormai entrata in vigore del reddito di cittadinanza spacca l'Italia. C'è ovviamente chi approva in pieno il decreto che entrerà in vigore nel 2019 e chi invece lo contesta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/10/2018 - 23:13:01 Letto 338 volte

Siamo stati al centro per l’impiego di Palermo e queste sono le impressioni di alcuni disoccupati giovani e meno giovani.

