Il sindaco di Bagheria: ''Abbatteremo le villette abusive lungo la costa''

''Manterremmo il diritto di abitazione per chi non ha una seconda casa, ma stiamo lavorando per le ordinanze di demolizione delle ville sulla costa entro i 150 metri dal mare'', Lo ha affermato il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque.

“Manterremmo il diritto di abitazione per chi non ha una seconda casa, ma stiamo lavorando per le ordinanze di demolizione delle ville sulla costa entro i 150 metri dal mare”. Lo ha affermato il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, commentando la scelta di proporre alla Giunta una delibera che dovrà essere sottoposta al Consiglio comunale, per la revoca, in autotutela, del regolamento sugli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale.

“Avevamo ricevuto, in merito al regolamento, una nota da parte dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente che sollevava alcune eccezioni – ha spiegato il primo cittadino – e già nel maggio scorso avevamo incaricato il responsabile dell’Urbanistica e l’allora segretario generale a proporre modifiche al regolamento per eliminare le criticità riscontrate e segnalate dall’assessorato”.

“Già da tempo – ha proseguito Cinque – ho fornito atti di indirizzo alla responsabile apicale dell’Urbanistica di accelerare sulle ordinanze di demolizione e devo dare atto all’architetto Maria Piazza che sta dando esito positivo al mio impulso, non solo – continua il sindaco – abbiamo richiesto un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per poter accendere un mutuo al fine di ottemperare alle demolizioni i cui costi sono molto esosi per l’Ente, adesso che siamo fuori dal dissesto. Abbiamo intenzione di cominciare un processo irreversibile”.

