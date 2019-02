decreto sicurezza

Il sindaco di New York Bill De Blasio incita Orlando alla ''disobbedienza''

Il sindaco di New York Bill De Blasio invita Orlando a proseguire sulla linea della disobbedienza al decreto sicurezza.

Il sindaco di New York Bill De Blasio invita Orlando a proseguire sulla linea della disobbedienza al decreto sicurezza. Con un tweet rivolto al primo cittadino di Palermo, De Blasio entra nella polemica con il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Tieni duro, rigetta l’odio e difendi i diritti umani per i quali l’Italia è stata conosciuta nel corso della storia. La città di New York è con te in questa battaglia per l’anima del tuo Paese. Avanti fratello” – scrive Bill de Blasio.

Per Leoluca Orlando le parole del collega d’Oltreoceano sono state balsamiche, mentre a Palermo e nel Paese infuria ancora il dibattito sul tema della gestione dei migranti.

“Grazie al Sindaco di New York Bill De Blasio per le parole di affetto e incoraggiamento. Grazie per riconoscere e sostenere l’importanza di una battaglia contro l’odio e per i diritti umani. Stay human” – ha risposto Orlando.

Appena un paio di giorni fa, il sindaco di Palermo aveva registrato personalmente all’anagrafe quattro migranti che, secondo le nuove norme contenute nel decreto sicurezza, non avrebbero potuto essere registrati in Italia. Il braccio di ferro con il ministro dell’Interno continua.

