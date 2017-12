elezioni nazionali

Il sogno degli italiani: Italia bella e amabile Signora. Ma il grande quiz pone interrogativi da lotteria

Si accendono i motori! A marzo o a giugno 2018 il Governo italiano cambierà abito, e l'Italia che verrà dovrebbe segnare il suo nuovo corso per la felicità di un intero popolo...

Si accendono i motori! A marzo o a giugno 2018 il Governo italiano cambierà abito, e l’Italia che verrà dovrebbe segnare il suo nuovo corso per la felicità di un intero popolo. È il sogno italiano a ogni Governo che cambia: un’Italia finalmente operosa, socialmente ed economicamente forte.

Da Roma arriva l’eco confortante: “Faremo grandi cose”, dice l’eco, e gli italiani sperano che possa essere tutto vero.

Ma ecco il primo quiz che ci richiama alla realtà: Gentiloni sarà riconfermato alla guida del Governo? O sarà Renzi a risedersi al suo comando? Il Pd, il gruppo dei fedelissimi del Segretario Renzi, fa quadrato intorno al suo massimo esponente, ma tanti spifferi smorzano l’eco dell’entusiasmo: bisognerà attendere la mossa decisiva di un agguerrito Centrodestra che non vuol fare sconti a nessuno, con Silvio Berlusconi, ringiovanito e gagliardo, deciso a mantenere il campo, nell’attesa che gli giunga la buona notizia della rieleggibilità. “Anche se non arriva in tempo l’autorizzazione, fa sapere Berlusconi, io sarò in campo, sempre”.

Già in Sicilia, il “Tenace” ha conquistato posizioni su posizioni; il suo Centrodestra si è insediato al governo regionale con alla guida il fedele Nello Musumeci al quale l’abito nuovo del cambiamento, ma è ancora presto per vedersi, gli farà acquisire la elegante figura del politico manager che non fa – anche lui – sconti a nessuno.

Se il Centrodestra ha vinto in Sicilia, perché non fare il bis con il Governo nazionale?, si chiede la platea del Centrodestra.

Su questa linea però, il litigio è scontato; Berlusconi litiga con l’alleato del momento Matteo Salvini: “Sarò io il capo del centrodestra e guiderò io il governo”, dice Berlusconi a Salvini; “Macché, sarò io il capo di tutto”, risponde Salvini, politico della Lega che sa il fatto suo.

Lo scontro fra i due leader appassiona e anche rattrista l’elettorato filo Berlusconi e filo Salvini. Rattrista perché si è alle solite dispute, che ora si ammorbidiscono e l’eco festoso all’insegna del “faremo dell’Italia una bella, cordiale, affettuosa e rassicurante Signora per la serenità degli italiani” che credono nel progetto politico governativo del signore di Arcore (Mi).

Sono voci di popolo in cui si erge l’interrogativo di fondo, e che è un altro quiz interessante: a Governo eletto, l’Italia cambierà davvero?

L’interrogativo sintetizza questo quiz dai contenuti incerti. L’incertezza è data, in generale, dal messaggio politico che arriva da più fronti, come prassi consolidata e ramificata che non lascia scampo alle certezze, con il Paese che sino ad oggi, nonostante i pubblicizzati e rassicuranti interventi governativi e Decreti di Legge a favore della popolazione, ha camminato, tra conferme e smentite, sui carboni accesi. Ciò che si annuncia oggi con i “virgolettati” sui giornali, spesso è disinvoltamente smentito domani. Ed è la consueta rincorsa contro il tempo: la smentita, che “deve” essere fatta prima che spunti il nuovo giorno, è l’arma segreta per poter sconfiggere prese di posizioni sbagliate, per correggere alcune sbandate non gradite, e affinché le “caste” non perdano equilibri consolidati e compattezza.

Forse, prima di avviarsi verso la bella Italia, bisognerà riflettere a breve tempo come cambiare mentalità culturale, senza alcun riferimento all’onestà politica che certamente i politici hanno, per un modo nuovo di ragionare su come essere più capaci nell’affrontare, pianificare e risolvere il reale fabbisogno degli italiani alle prese con l’economia che va a rilento, con le necessità di garantire sani bilanci familiari, con l’occupazione giovanile che non sia occupazione precaria, con le città e quartieri annessi che chiedono sviluppo urbanistico e sicurezza (leggi: legalità). Se si cambiasse il modo di pensare e di agire nell’impegno politico saremmo tutti felici di abbracciare calorosamente la bella Signora Italia, unita contro il malessere generale. Insomma, toccasana facile e semplice da usare per non complicarci ancora, e di più, la nostra quotidianità.

Buon Natale a tutti.

