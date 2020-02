Ztl notturna

Il Tar blocca ancora la Ztl notturna

La Ztl notturna non partirą, almeno fino alla prossima udienza.

04/02/2020

La Ztl non partirà, almeno fino all’udienza del 25 febbraio. Il presidente della Prima sezione del Tar Calogero Ferlisi conferma la sua decisione e dà ragione a Confcommercio che ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune, venerdì scorso, voleva far partire la sperimentazione notturna.

Secondo il giudice c’è dunque il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i commercianti come sostenuto dall’avvocato Alessandro Dagnino.

Orlando: Decisione attesa. Spiegheremo necessità di una ZTL notturna.

"Una decisione attesa, dopo il pronunciamento dei giorni scorsi e l'udienza di ieri. Il 25 il Comune porterà dati e motivazioni della necessità che anche a Palermo come in tante città vi sia una ZTL notturna a tutela della salute dei cittadini e della vivibilità del centro. In quella sede mostreremo anche come le limitazioni del traffico non siano elemento di danno alle attività economiche ma anzi possano essere elemento di stimolo dell'economia cittadina in modo diffuso."

Gelarda (Lega) su conferma Tar sospensione ZTL notturna.

"Purtroppo il sindaco Orlando oggi non è stato tanto bravo a convincere i giudici della bontà della" sua" ZTL, così come usualmente è bravo a convincere giornalisti stranieri che a Palermo si viva benissimo. Ironia a parte massima fiducia nella magistratura, e convinzione profonda che solo i progetti condivisi servono a fare crescere la città. Una ZTL pensata in questo modo è solo un disastro per tutti."

Sinistra Comune: “Non sarà difficile dimostrare i danni per la salute dei cittadini”.

“Basterà pochissimo all’Amministrazione comunale per dimostrare al TAR il rapporto tra l’aumento delle automobili durante le ore notturne, nei fine settimana, e l' aumento dell’inquinamento acustico ed ambientale. Per questa ragione siamo fiduciosi che all’udienza del 25 febbraio ci saranno tutti gli elementi per dimostrare la necessità della ZTL notturna. Al di là dei dati, è necessario andare avanti nel percorso di un cambiamento culturale che in numerose città, non soltanto italiane, ha dato i suoi frutti”

