maltempo

Il temporale si è trasformato in tragedia, ci sono due morti *VIDEO*

Due le vittime rimaste intrappolate dentro alla loro macchina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/07/2020 - 20:05:12 Letto 844 volte

Il temporale che ha investito Palermo dal primo pomeriggio allagando la città si è trasformato in tragedia, come scrive Repubblica. Due le vittime rimaste intrappolate dentro alla loro macchina. Si tratta di due occupanti della stessa auto. Stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci dove si trova la macchina.

Decine di auto sono rimaste impantanate in via Brunelleschi, a piazza Ingastone, in via Messina Marine vicino al Buccheri La Ferla, ma anche vicino agli ospedali Civico e Policlinico. Lunghe code in viale Regione Siciliana per i sottopassi allagati. Oltre cento le chiamate ai vigili del fuoco in due ore anche per infiltrazioni d'acqua negli appartamenti.

