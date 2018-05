Nasce il nuovo governo

Il tricolore torna a sventolare: le tappe che hanno portato alla nascita del nuovo governo. Elenco dei ministri e dicasteri

Governo Cottarelli o Governo Conte? Questo il tormentone di questi lunghissimi giorni di tensione e ore febbrili, di estrema incertezza, nella storia della politica italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 21:41:33 Letto 749 volte

Governo Cottarelli o Governo Conte? Questo il tormentone di questi lunghissimi giorni di tensione e ore febbrili, di estrema incertezza, nella storia della politica italiana. Giorni che saranno ricordati come unici per la loro particolarità. Hanno diviso il popolo sovrano su ragioni diverse. E questo non era mai accaduto.

Alla fine ha vinto la politica, l’Italia è salva, i mercati respirano. Sventoliamo tranquilli il nostro tricolore. Una pace fatta sul filo di lana che chiude una crisi istituzionale mai esistita. Una trattativa durata tre mesi fra le due forze politiche populiste emergenti alla ricerca anche di un riscatto personale. Giuseppe Conte ha sanato la posizione del premier, ma sulla scelta dei ministri si è inceppata la macchina istituzionale. Il presidente Mattarella dice “no” ad un nome che teme pericoloso, Paolo Savona, per i mercati finanziari, e forse non ha torto, lo dicono i giorni che seguono la frattura di Governo.

Ripercorriamo le tappe che hanno portato alla nascita del nuovo governo.

Dopo il trionfo alle elezioni di Lega e Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Matteo Salvini iniziano le prime consultazioni per la formazione del governo giallo-verde. Un governo su cui molti italiani credono e ripongono le speranze. Il governo del cambiamento, la “Terza Repubblica”: viene salutata così l’alba di una nuova era. Fin da subito è chiaro che colui che guiderà il governo sarà un premier terzo. Di Maio e Salvini si rendono subito disponibili a restare fuori dai giochi pur di assicurare la nascita del nuovo governo e il premier scelto dai due leader è il docente di diritto privato Giuseppe Conte.

Sergio Mattarella affida così l'incarico per la formazione del governo a Conte che accetta con riserva. "Sarò avvocato difensore del popolo italiano" dice appena uscito dall'incontro con il presidente della Repubblica. Il premier incaricato si dice consapevole delle sfide che ha di fronte e dichiara: "Quello che nasce sarà il governo del cambiamento". Il popolo guarda un po’ con sospetto a questa terza figura emersa così all’improvviso, ma si lasciano le perplessità da parte e si spera nella nascita di questo governo tanto agognato. Tuttavia i problemi non tardano ad arrivare e ben presto si arriva ad uno scontro che porterà ad una profonda rottura tra le istituzioni.

Il conflitto riguarda il nome proposto da Lega e M5s per il Ministero dell’Economia. Si tratta di Paolo Savona, economista le cui idee antieuropeiste preoccupano il presidente Mattarella, che quindi non cede all’imposizione e pone il veto. Dopo una lunga trattativa, Giuseppe Conte si defila e rimette l’incarico. “Ringrazio il presidente Mattarella per avermi conferito il mandato - dice - e gli esponenti di M5s Luigi Di Maio e Lega, Matteo Salvini per avere indicato il mio nome. Vi assicuro che ho profuso il massimo sforzo e attenzione a questo sforzo, in un clima di piena collaborazione con le forze politiche che mi hanno designato". La possibilità di nascita del “governo del cambiamento” è sfumata, gli italiani si sentono delusi e soprattutto traditi. L’idea di tornare alle urne o di vedere l’ennesimo governo tecnico scalda e accende gli animi.

A questo punto la tensione è alle stelle. Da una parte c’è chi si schiera con Mattarella, ma dell’altra piovono critiche, e anche insulti e minacce allo stesso Presidente della Repubblica. "Venduto", "Massone", "Servo dei poteri forti", sono solo alcune delle offese che investono Sergio Mattarella sui social network. E addirittura c’è anche chi lo minaccia di morte, facendo riferimenti al fratello, Piersanti, ex presidente della Regione Siciliana ucciso da Cosa Nostra nel 1980 dopo una battaglia a testa alta contro lo strapotere mafioso. Insulti inviati anche da Palermo, proprio la città che dalla parte della lotta alla mafia dovrebbe schierarsi a spada tratta e senza esitazione. La procura di Palermo apre un'inchiesta per vilipendio al Presidente della Repubblica, portando tre persone all’iscrizione nel registro degli indagati.

Dalla parte dei partiti, invece, Salvini e Di Maio annunciano subito provvedimenti contro il Capo dello Stato. L’invito è quello di scendere nelle piazze e protestare. La Lega, per sabato 2 e domenica 3 giugno ha organizzato nelle piazze di tutta Italia gazebo per firmare la sottoscrizione per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Inoltre Salvini preme affinché si torni al voto il prima possibile. Intanto Di Maio assume una posizione più dura ed estrema: chiede l’impeachment per Mattarella, ovvero la messa in stato di accusa del Presidente per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Intanto gli italiani si sentono sempre più delusi e traditi da quelle istituzioni che invece di rappresentarli sembrano voler fare a cazzotti per decidere chi è il più forte.

Nel frattempo al governo arriva Carlo Cottarelli, nuovo premier incaricato da Mattarella. Economista ed ex uomo di punta dei governi Letta e Renzi, Cottarelli accetta con riserva l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di formare una nuova lista di nomi in tempi molto brevi. Con Cottarelli al Colle si tratta di momenti cruciali in quanto molti interrogativi potrebbero trovare risposta: o con la nascita del governo Cottarelli destinato a portare il Paese alle urne in autunno o all'inizio del prossimo anno; o addirittura cercando di riportare in auge la possibilità di un esecutivo politico M5S-Lega, oppure, infine, arrivando allo scioglimento delle Camere, per votare entro i successivi e necessari 60 giorni, vale a dire il 29 luglio. Ma in questo momento l'Italia naviga in acque economico-finanziarie tutt'altro che calme, e la parola "spread" torna prepotente nel vocabolario della cronaca e crescono i malumori degli italiani, che si sentono schiaccianti dal peso, forse fin troppo opprimente, dell’Europa.

Intanto Di Maio sembra aver ritrovato la retta via e rinuncia all’impeachment e a grande sorpresa annuncia che sarebbe disposto a fare un passo indietro sul nome di Savona. “Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona" che resterebbe comunque “nella squadra di governo in un'altra posizione. È una proposta che faccio pubblicamente”. E in quel momento si apre una nuova finestra, un nuovo barlume di speranza per la nascita di un governo giallo-verde. A questo punto Matteo Salvini diventa l’ago determinante della bilancia. Il leader della Lega mette in chiaro fin da subito che non è disposto a rinunciare a nessuno degli uomini della sua squadra di governo, ma è disponibile al dialogo e al confronto con Di Maio. I due discutono dello spostamento dell’uomo della discordia, Savona, ad un altro ministero. Insomma si lavora alla “sostituzione” dell'economista euroscettico, che dovrebbe essere spostato in un'altra casella per uscire dallo stallo e far partire la riedizione del governo gialloverde. Inoltre si parla del possibile ingresso di Fratelli d’Italia nell’esecutivo, con Giorgia Meloni seduta al Ministero della Difesa.

Da questo momento sono ore decisive, durante le quali riprende la trattativa per la nascita di questo nuovo governo, tanto atteso e sperato dagli italiani. Il nuovo vertice tra Di Maio e Salvini serve ad appianare le divergenze e la soluzione sarebbe un ritorno ad una vecchia conoscenza, Giuseppe Conte. Poi finalmente il nodo si scioglie e l’Italia, dopo ben 88 giorni dalle elezioni ha un nuovo governo. Un governo su cui gli italiani hanno riposto tutta la loro fiducia, in un momento in cui avere fiducia nelle istituzioni non è così semplice. Ma gli italiani non hanno smesso di credere e molti di loro hanno deciso di mettere il loro destino nelle mani di un movimento nuovo, che fin da subito ha promesso un governo del cambiamento. Gli italiani ci sperano, credono alle parole e alle promesse di Di Maio e Salvini, ma rimangono estremamente delusi quando vedono affievolirsi la possibilità di creazione del nuovo governo. Forse anche per questo si scagliano così pesantemente contro il Capo dello Stato, che della Costituzione è custode e difensore e di certo non un attentatore.

L’Italia è un Paese che ha sofferto e soffre ancora. La speranza di un vento di cambiamento è ciò che accende i cuori degli elettori, consapevoli che il loro voto può fare la differenza. Gli italiani hanno fatto la loro scelta, hanno deciso di credere e di dare la loro fiducia a due partiti che adesso hanno il dovere di non deludere chi ha creduto in loro e di portare a quel cambiamento che tanto si agogna.

Ecco l’elenco dei ministri:



I due leader dell'intesa avranno entrambi il ruolo di vice presidenti del Consiglio: Luigi Di Maio lo rivestirebbe con il dicastero del Lavoro e dello Sviluppo, mentre Matteo Salvini al dicastero degli Interni. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti.



Gli altri ministri:



Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5S)

Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega)

Affari regionali: Erika Stefani (Lega)

Sud: Barbara Lezzi (M5S)

Disabili: Lorenzo Fontana (Lega)

Esteri: Moavero Milanesi

Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S)

Difesa: Elisabetta Trenta (M5S)

Economia: Giovanni Tria (Lega)

Politiche agricole: Gian Marco Centinaio (Lega)

Infrastrutture: Mauro Coltorti (M5S)

Istruzione: Marco Bussetti (Lega)

Beni culturali e turismo: Alberto Bonisoli (M5S)

Salute: Giulia Grillo (M5S)

Nessun ministro per Fratelli d'Italia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!