Il vaccino Pfizer promette efficacia contro la variante indiana

"Stiamo effettuando test sulla variante indiana, ma la variante indiana ha mutazioni che abbiamo già testato e contro le quali il nostro vaccino funziona: quindi, sono fiducioso". Nugur Sahin, fondatore della Biontech, si esprime così sull'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante indiana del covid, che sta destando preoccupazione per l'apparente contagiosità.

Alle parole di Sahin si aggiungono in Italia quelle di Valentina Marino, direttrice medica di Pfizer Italia: "La durata dell'immunità la stiamo ancora studiando, abbiamo i dati per sei mesi. Ma ci aspettiamo che sia anche più lunga. Sulle varianti la copertura è assicurata per quella inglese e sudafricana, ma nessun dato ancora sulla variante indiana, è simile alle altre mutazioni, e questo ci fa ben sperare", dice a 'The Breakfast Club' su Radio Capital esprimendo concetti in linea con quelli di Sahin. "L’immunità di gregge? Si può raggiungere - risponde Marino - per capirlo si pensi a Israele, dove si è tornati a una vita normale. Pfizer si sta impegnando riducendo i tempi di produzione di ogni fiala: si è passati da 110 giorni a 60. Effetti collaterali del vaccino? Pochi casi su milioni, rientrano in una casistica normale, tutti i farmaci possono avere effetti collaterali severi".

