Il virus non ferma le vampe a Palermo. Vigili del fuoco impegnati in città

L'emergenza coronavirus non ferma le vampe di San Giuseppe a Palermo.

L’emergenza coronavirus non ferma le vampe di San Giuseppe a Palermo. Nonostante le restrizioni i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere gli incendi nella zona del ponte di Bailey alla Guadagna, in via Tiro a Segno e nei pressi della chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi.

A nulla è valso l’appello lanciato in questi giorni per evitare il ripetersi di una tradizione che in questo momento comporta anche il mancato rispetto delle norme del decreto del gioverno.

