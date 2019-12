illuminazione pubblica

Illuminazione Arenella e Vergine Maria, Prestigiacomo: ''Impianti pronti, attendiamo Enel''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/12/2019 - 18:04:52 Letto 402 volte

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato dei danni all’illuminazione pubblica nelle borgate di Arenella e Vergine Maria. Il forte vento, tra l'altro, ha anche provocato la caduta di pali compromettendo il funzionamento dei due circuiti di media tensione che alimentano i punti luce.



Il Comune di Palermo ha provveduto a realizzare un nuovo impianto di illuminazione attraverso la linea elettrica interrata che quando sarà attivato non creerà più problemi in caso di maltempo .

“Il Comune, comprendendo i disagi per i residenti delle due borgate - ha detto l’assessore Prestigiacomo - si è attivato ad una consegna per questo tratto , da parte della ditta appaltatrice ed inoltre ha già attivato tutte le procedure necessarie con Enel per l’immissione dell'energia in questo tratto di impianto. Adesso, attendiamo, a breve termine , l'intervento della stessa Enel”.

