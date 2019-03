illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica, alla Zisa riaccesi più di 80 punti luce

E' stata completata, nella zona di via Eugenio l'Emiro, alla Zisa, la riparazione di un guasto con la riaccensione di oltre 80 punti luce.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2019 - 11:47:01 Letto 348 volte

E’ stata completata, nella zona di via Eugenio l’Emiro, alla Zisa, la riparazione di un guasto con la riaccensione di oltre 80 punti luce.

Alla Zisa, gli operatori di Amg Energia hanno completato due interventi di manutenzione ordinaria (riparazione di un circuito e di un guasto di bassa tensione) sugli impianti della zona compresa fra via Eugenio l’Emiro e piazza Ingastone. Alcune porzioni degli impianti erano in funzione a punti luce alternati per la presenza di un guasto su uno dei due circuiti di alimentazione (circuito Emiro/Guerrazzi/Tomasi). Ritornano a funzionare le vie Eugenio l’Emiro, Guerrazzi, Cardinale Tomasi, Cipressi, piazza Ingastone con le relative traverse (circa 70 punti luce) e le vie Castiglia e Teocrito (altri 13 punti luce).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!