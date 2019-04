illuminazione pubblica

Illuminazione, ripristinato impianto e riaccesi nove proiettori tra piazza Caracciolo e via Roma

Tornano ad accendersi i proiettori che illuminano la facciata del teatro Biondo, in via Roma, e piazza Caracciolo, all'ingresso del mercato della Vucciria.

Pubblicata il: 02/04/2019

Tornano ad accendersi i proiettori che illuminano la facciata del teatro Biondo, in via Roma, e piazza Caracciolo, all'ingresso del mercato della Vucciria, dove sono stati installati ad integrazione dell’illuminazione esistente. Gli operatori di AMG Energia Spa hanno completato l’intervento di ripristino del quadro di bassa tensione, denominato “Piazza Caracciolo”, che alimenta i nove proiettori e che era disattivo da tempo per mancanza del misuratore di energia.

Il Comune di Palermo, proprietario degli impianti di pubblica illuminazione cittadini, ha fatto richiesta del misuratore ad Enel: non appena è stato installato all’interno dell’apposita struttura posizionata da AMG Energia, gli operatori del reparto “Cabine” dell’azienda di via Tiro a Segno hanno proceduto al cablaggio delle protezioni e alla riaccensione di nove proiettori in tutto.

Tornano così in funzione quattro proiettori al sodio alta pressione (dalla caratteristica luce calda gialla) da 400 watt collocati in via Roma ad illuminare la facciata del teatro Biondo e cinque proiettori, sempre del tipo al sodio alta pressione da 250 watt, che illuminano piazza Caracciolo, alla Vucciria, ad integrazione dell’illuminazione esistente e funzionante realizzata con lanterne artistiche.

“E’ un intervento importante – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia Spa, Mario Butera – non solo per la fruibilità della piazza ma anche per motivi di sicurezza considerata l’attenzione a questa zona da parte delle forze dell’ordine. L’attività completata consente anche una migliore resa scenografica dal punto di vista dell’illuminazione della facciata del teatro Biondo”.

