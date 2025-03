Illuminazione

Illuminazione zona Trinacria-Ausonia, in corso intervento di manutenzione straordinaria

Le attivitÓ di manutenzione straordinaria, a carico finanziario del Comune, dovrebbero concludersi in giornata; il funzionamento del circuito e degli impianti verrÓ tenuto sotto controllo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2025 - 12:16:55 Letto 1006 volte

Gli operatori di AMG Energia sono al lavoro per il pieno ripristino degli impianti di illuminazione della zona compresa fra le vie Val di Mazara/Trinacria/Ausonia. É in corso l’intervento di manutenzione straordinaria, concordato con l’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici: si sta procedendo con uno scavo che ha già permesso di intercettare in largo Cavalieri del Lavoro, all’altezza di viale Strasburgo, il tratto di cavo vetusto che ha determinato il guasto.

Dopo ripetuti disservizi e riparazioni non risolutive, alla fine della scorsa settimana gli operatori della società hanno dovuto disattivare, a tutela della pubblica incolumità, uno dei due circuiti di media tensione che alimenta gli impianti della zona, ormai privo delle condizioni per funzionare in sicurezza. Gli impianti, laddove possibile, sono rimasti in funzione a punti luce alternati.

Gli impianti di questa zona sono ormai datati - la loro realizzazione risale alla fine degli anni Settanta - e hanno di gran lunga completato la cosiddetta "vita tecnica utile", fissata dalla normativa vigente in trent'anni. Questa fisiologica obsolescenza si traduce in guasti frequenti, anche di ingente entità, in riparazioni spesso non risolutive e nel sempre più difficile reperimento di componenti e pezzi di ricambio che vanno fuori produzione a causa del normale progresso tecnologico.

Fonte: AMG ENERGIA

