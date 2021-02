Covid-19

Immunità di gregge in autunno, Ricciardi: ''Serve vaccinare 250mila persone al giorno''

''Per avere un'immunità di gregge in autunno, dobbiamo vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana'', così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

"Per avere un'immunità di gregge in autunno, dobbiamo vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana". A puntualizzare i termini della missione che aspetta l'Italia è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all'università Cattolica, intervenuto oggi ad 'Agorà' su Rai3, spiegando che "un approvvigionamento continuo di dosi di vaccino anti-Covid ci sarà non tanto in questo mese, ma da marzo in poi. E soprattutto da aprile le dosi saranno sufficienti per fare una campagna di massa. E' un'impresa davvero colossale. Ma l'immunità di gregge entro autunno è un obiettivo raggiungibile, se ci mettiamo nella possibilità di raggiungerlo". 

L'esperto spiega che bisogna intervenire "per garantire un coordinamento nazionale e un approvvigionamento continuo di dosi. Soltanto 8 Regioni hanno aperto la vaccinazione agli ottantenni, soltanto 4 hanno un sistema informativo".

Per Ricciardi "è importantissimo avere un Governo nel pieno delle sue facoltà", innanzitutto perché la campagna vaccinale anti-Covid sarà un'impresa straordinaria, veramente colossale, e c'è bisogno di un Governo autorevole. Ma non solo: c'è bisogno di un Governo anche per scegliere la strategia contro Covid-19 e cambiarla rispetto a oggi. E se il Governo che sta per nascere in Italia sarà politico-tecnico, ci sarebbe la necessità di non cambiare il ministro della Salute. Il ministro Speranza si è dato veramente anima e corpo a questa lotta contro la pandemia. Inoltre, - ha aggiunto - , ormai ha chiara tutta una serie di meccanismi e ha tutta quanta la conoscenza della macchina".

"Quella della convivenza con il virus non sta funzionando", ha osservato Ricciardi. "Quella che sta funzionando, nei Paesi che l'hanno adottata, è la strategia di eliminazione del virus - ha precisato - Quella della convivenza costringe a continui tira e molla che sono deleteri per la salute, per l'economia e per la psicologia delle persone". Quindi "mi auguro che il nuovo Governo lasci questa strategia della convivenza - auspica l'esperto - e adotti quella dell'eliminazione del virus".

Fonte: Adnkronos

