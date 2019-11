sanità siciliana

Imprevisto per una famiglia inglese a Partinico ma alla fine va tutto bene *VIDEO*

Pubblicata il: 01/11/2019

Una famiglia inglese in vacanza in Sicilia incappa in una disavventura conclusa a lieto fine. Madame Lorna Petchley, 77 anni, londinese, mentre si recava al teatro Massimo a Palermo, ha subito, a causa di una caduta, la frattura dell'anca.

Trasferita presso la clinica ortopedica monospecialistica Igea di Partinico, è stata immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico dal dott. Pietro Palazzolo e assistita dall'equipe del dott. Giuseppe Sposito e dai fisioterapisti .

La simpatica signora ha tenuto a sottolineare di essere rimasta sorpresa dal livello di eccellenza della struttura partinicese, soprattutto per le innovative terapie riabilitative quotidiane. Una testimonianza che rende onore alla sanità siciliana.





