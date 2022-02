periferie

In arrivo fondi dal Ministero della Cultura per progetti nelle periferie, Zito: ''Risultato importante''

''Risultato importante, frutto del lavoro condiviso negli ultimi due anni dagli assessori alla Cultura delle grandi città italiane'', ha detto l'assessore alle Culture, Mario Zito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2022 - 13:42:00 Letto 469 volte

"Le risorse in arrivo dal Ministero della Cultura per finanziare progetti nelle periferie delle 14 città metropolitane rappresentano una bella notizia per la nostra città, non soltanto per l'entità delle risorse, 1.558.567 euro per Palermo, ma perché si dà slancio alla ripartenza di molti operatori della cultura e dello spettacolo. In questi anni ci siamo prefissi di portare il più possibile le proposte culturali nei diversi quartieri della città, convinti che la Cultura rappresenta elemento privilegiato di coesione sociale e di sviluppo. Un risultato importante che è anche frutto del lavoro condiviso negli ultimi due anni dagli assessori alla Cultura delle grandi città italiane".

Lo dichiara l'assessore alle Culture, Mario Zito.

