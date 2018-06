traffico di stupefacenti

In auto con 100 chili di hashish, catturato il quarto complice ricercato

È il proprietario della struttura scelta come punto di ritrovo per mettere in sicurezza il carico, a Bagheria

29/06/2018

Una rocambolesca operazione di polizia nel mese di maggio aveva portato all'individuazione di un'auto con a bordo 100 kg di hashish nascosti in un vano segreto, e all'arresto di tre dei quattro malviventi coinvolti. Oggi finisce in manette anche Santo Benigno, 45enne palermitano residente a Bagheria, per il reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente in concorso con gli altri tre uomini già catturati nell'operazione.

I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando i poliziotti della sezione Antidroga, con l’ausilio degli agenti dei commissariati di Brancaccio e Bagheria, avevano intercettato due vetture sospette: una Jaguar X Type preceduta da una Land Rover Freelander, in arrivo a Palermo; a bordo tre napoletani, Ivan Rino Bonaccorso, Giuseppe De Fenza e Giuseppe Di Costanzo. Disposti sull'autostrada A20 in direzione del capoluogo siciliano, gli agenti avevano seguito con discrezione le due auto fino al loro arrivo nel parcheggio di un’abitazione isolata in contrada Lanzarotte, a Bagheria. Quindi l'irruzione e la fuga, al grido “Le guardie, le guardie”. I tre napoletani erano stati raggiunti e arrestati, ma Benigno era riuscito a fuggire.

E proprio Benigno è risultato essere il proprietario dell’immobile che aveva accolto, nel cortile dell’abitazione, i tre corrieri a bordo della Jaguar. Era stato lui ad aprire e richiudere il cancello automatico per consentire l’ingresso dell’automobile. Interrogato successivamente, agli investigatori aveva tentato di motivare l’accaduto affermando di non conoscere i tre complici, ma le sue giustificazioni poco plausibili e contradditorie l'hanno incastrato. Accertata l’infondatezza delle argomentazioni di Benigno, il gip di Termini Imerese ha emesso il provvedimento restrittivo, contestandogli anche l’aggravante dell’ingente quantità dello stupefacente.

