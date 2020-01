In centinaia al funerale di Giuseppe Nicoletti

funerale Nicoletti

Familiari, amici, ex compagni di universitÓ e di scuola: in centinaia hanno voluto salutare per l'ultima volta Giuseppe Nicoletti.

Lacrime e rabbia. Familiari, amici, ex compagni di università e di scuola: in centinaia hanno voluto salutare per l'ultima volta Giuseppe Nicoletti, il 38enne palermitano morto, 5 giorni dopo il padre, in seguito al terribile incidente, avvenuto in autostrada sulla Palermo-Messina.

Il 38enne era inizialmente sopravvissuto all'impatto e ricoverato all'ospedale Giglio di Cefalù in condizioni gravissime. Sottoposto a un intervento, era stato portato in Terapia intensiva post operatoria ma il 4 gennaio è stata accertata la morte cerebrale.

Oggi sono stati celebrati i funerali presso la chiesa di Valdesi che, come prevedibile, era piena di gente che ha voluto porgere un ultimo saluto e stare accanto alla famiglia.

