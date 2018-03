Alberto Pierobon

In giunta nuovo assessore, arriva Pierobon

Alberto Pierobon è il nuovo assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione siciliana. La sua nomina è stata ufficializzata all’Ars.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2018 - 15:45:55 Letto 379 volte

Alberto Pierobon è il nuovo assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione siciliana. La sua nomina è stata ufficializzata all’Ars.

Pierobon, 57 anni, veneto d’origine, è stato indicato dall’Udc per raccogliere l’eredità del dimissionario Vincenzo Figuccia e affrontare l’emergenza rifiuti in Sicilia.

E’ stato sub commissario alla raccolta differenziata per la Campania. “Porgiamo i nostri più sinceri auguri ad Alberto Pierobon – ha dichiarato il presidente nazionale Udc, Antonio De Poli – per il suo nuovo incarico, certi che saprà mettere in campo la sua esperienza in un settore che ben conosce. Una scelta importante quella indicata dall’Udc per sollevare la Sicilia dall’annoso problema dell’emergenza rifiuti. Siamo certi che i tanti anni di esperienza di Pierobon, già sub commissario alla raccolta differenziata per la Campania, possano contribuire a dare una svolta. Sono necessari responsabilità, impegno e competenza per migliorare la qualità dei servizi del nostro Paese".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!