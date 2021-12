Vaccino

In Italia ci sono ancora oltre 6 milioni di non vaccinati contro il Covid-19

Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2021 - 14:39:49 Letto 525 volte

Sono oltre 6 milioni (per la precisione 6.103.160) gli italiani che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid e si ritrovano, dunque, senza alcuna copertura contro il virus. E' quanto emerge dal report del governo sui vaccini.

In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è nella fascia 40-49 anni (1.289.003) e in quella 50-59 anni (1.097.620). In percentuale la fetta più ampia è tra i 12-19enni (oltre il 20%).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!