furto

In piena emergenza i ladri rubano soldi ai medici del Policlinico di Palermo

Furto negli spogliatoi e negli ambulatori dei medici del Policlinico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2020 - 10:21:09 Letto 1307 volte

Un gesto indegno, per non aggiungere altro. Furto negli spogliatoi e negli ambulatori dei medici del Policlinico. I ladri sono entrati ieri pomeriggio nel reparto di Medicina d'urgenza portando via soldi, portafogli e altri effetti personali.

Dopo l'accaduto i medici hanno avvisato la direzione e i carabinieri che sono intervenuti nell'edificio vicino a via del Vespro per constatare il furto che i ladri hanno messo a segno approfittando del cambio turno e del passaggio di consegne.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!