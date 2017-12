Carrefour

In posa con gli animali macellati: parte la denuncia per 2 dipendenti di un noto supermercato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2017 - 10:39:32 Letto 385 volte

Hanno pubblicato due foto in cui appaiono sorridenti e in posa con due animali macellati: un agnellino e un maialino. Si tratta di due dipendenti di un supermercato Carrefour sono finite nel mirino degli animalisti.

A denunciare il fatto, proprio il giorno di Natale, è stato Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi Movimento Animalista, che, sulla pagina Facebook di Carrefour Italia, ha scritto: "Natale dovrebbe essere una rinascita interiore in cui si celebra il valore della vita. Ridicolizzare un cucciolo morto non è un itinerario d'amore, è un insulto alla dignità degli animali e alla morale di chi crede nella sacralità della nascita. Mi auguro che arrivi una nota di scuse per questo massaggio macabro del vostro punto vendita di Tivoli".

"Succede che qualcuno pensa di essere simpatico e ironico beffeggiando ed umiliando la vita negata". Carrefour sui social ha preso le distanze dalle dipendenti condannando il loro gesto: "Carrefour Italia comunica di aver immediatamente avviato un’indagine interna per chiarire quanto accaduto e poter prendere quindi i dovuti provvedimenti verso i responsabili". Il caso è arrivato in Canada, tramite l'associazione animalista "Toronto Cow Save" che, sulla sua pagina Facebook ha condiviso una petizione per boicottare l'azienda dopo "il comportamento indegno del personale".

